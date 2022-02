Paura a Maiori per un’auto ribaltata, uomo di Atrani si salva per miracolo . Il fatto è avvenuto poco fa ad una Volkswagen Polo sulla SS 163 bloccando il tratto di Costiera amalfitana che va verso la Torre Normanna in direzione Cetara e Salerno.

L’auto si è ritrovata su un fianco ( come da foto del blog Amalfi Notizie ) e stando a quanto riferiscono a Positanonews l’uomo non ha subito particolari danni. L’auto è sbandata probabilmente finendo con le ruote su un marciapiede e si è ribaltata, è scoppiato anche l’airbabe, sul posto polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco , poi il 118 lo ha trasportato all’Ospedale di Castiglione di Ravello

L’auto è stata rimossa e si circola regolarmente .