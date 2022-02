Paura a Cava de’ Tirreni: bambino fa perdere le tracce, ritrovato davanti allo stadio. Attimi di paura, ieri mattina, nei pressi dello stadio Simonetta Lamberti, dove un ragazzino di dieci anni era sfuggito all’attenzione della madre fino a far perdere le sue tracce. È subito partita la segnalazione ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e alla polizia municipale di Cava de’ Tirreni che si sono, immediatamente, messi alla ricerca del piccolo. Perlustrate le zone di via Gaudioso, via Giovanni Canale, via Mazzini. A riconoscere e a fermare il ragazzino, proprio di fronte all’ingresso principale dello stadio, che non ha saputo dare precise informazioni su cosa stesse facendo da solo in quel posto, è stato il personale di due pattuglie automontate agli ordini del dirigente della municipale, Antonino Attanasio.