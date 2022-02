Parte da Sorrento l’appello per l’approvazione finale della Legge Salvamare. Ogni promessa è debito.

In occasione dell’incontro pubblico di fine gennaio con il gen. Sergio Costa, l’associazione ambientalista La Grande Onda aveva preso un impegno, quello di inviare un appello alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati affinché mettesse in agenda l’approvazione finale della Legge Salvamare.

In effetti, affinché il disegno di legge diventi ufficialmente legge dello stato occorre l’ultima approvazione alla Camera prima della fine della legislatura. Altrimenti il lavoro fin qui svolto (anche celermente) andrebbe vanificato.

Oggi, fa sapere l’associazione, è stato ufficialmente inviato un appello rivolto a tutti gli onorevoli della Commissione affinché calendarizzino il ddl.

“La legge Salvamare non conosce bandiere – dice la presidente Laura Cuomo – Non ha colore politico ma l’animus di chi ha a cuore il mare. Ora occorre la partecipazione e la condivisione di tante altre associazioni. Solo così possiamo far sentire la nostra voce.”

Le associazioni che volessero condividere l’appello possono farlo inviando una email a lagrandeonda1@gmail.com per ricevere le istruzioni.

Riportiamo il testo dell’appello

DDL Salvamare: Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare

Onorevoli tutti,

il mondo legato alla risorsa mare attende con apprensione l’approvazione definitiva del disegno di legge Salvamare. Una legge di iniziativa governativa sostenuta da una folta platea di associazioni ambientaliste tra cui la scrivente.

Una legge di buon senso che consentirebbe di correggere l’aberrazione normativa di trattare i pescatori che raccolgono i rifiuti in mare alla stregua di criminali ambientali.

Una legge che promuove l’economia circolare e apre al dialogo tra ministeri e operatori economici ittici attraverso l’istituzione di un tavolo di consultazione.

Una legge che sensibilizza la collettività attraverso l’organizzazione di campagne di pulizia e la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare.

Una legge che promuove l’educazione ambientale nelle scuole per la formazione di cittadini consapevoli.

I traguardi più belli non hanno bandiere che sventolano.

Come questa legge che non ha colore politico ma l’animus di chi ha a cuore il mare ed il suo ecosistema.

Per questi motivi, la scrivente associazione Vi chiede di compiere l’ultimo passo e tagliare il traguardo calendarizzando al più presto il disegno di legge: il mare non può più aspettare.

Certi che la Vostra attenzione alla tutela dell’ambiente e quindi della risorsa mare non verrà meno, vi chiediamo di compiere l’ultimo sforzo: al varo la Legge Salvamare!