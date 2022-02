Pari tra il Costa d’Amalfi e il Faiano, un punto importante per la salvezza

Pari tra il Costa d’Amalfi e il Faiano, un punto importante per l’obiettivo salvezza. Al sintetico del San Martino di Maiori il Costa d’Amalfi ospita il Faiano per la 18esima giornata di campionato. Partita da spettacolo, che termina per 1-1 con l’amaro in bocca per i padroni di casa, che la sbloccano con Totaro, ma sprecano diverse occasioni per raddoppiare. Nel secondo tempo ci pensano gli ospiti a pareggiare i conti con Pellegrino e, a pochi minuti dal termine rischiano di beffare il Costa d’Amalfi, fino a quel momento ineccepibile, con una conclusione da 20 metri sulla quale interviene Manzi con una prodezza. Un punto importante per parte per centrare l’obiettivo salvezza.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

18ª giornata

COSTA D’AMALFI – FAIANO 1-1

18º Totaro – 47º Pellegrino

COSTA D’AMALFI:

Manzi, Galiano (60º Di Landro), Cuomo L, Parente, Orta, Ferrara, Ferraiolo (76º Vaccaro), Somma, Infante (70º Proto), Stoia, Totaro.

All. Proto

(a disp. Della Spada, Cuomo D, Buonocore, Reale, Celentano)

FAIANO:

Senatore, Consiglio, Delle Serre, Pepe, Girardi, Battimelli, Coiro (82º Ruggiero), Erra, Pellegrino, De Maio (81º Mazza), Irpino.

All. Nastri

Ammoniti: Galiano, Parente e Totaro – Delle Serre, Girardi, Battimelli, Irpino e Ruggiero

Angoli: 8-4 Costa d’Amalfi

Recupero: 3′ – 3′