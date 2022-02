Palmisano e Monopoli infrangono il sogno del Sorrento. Il Sorrento arriva ad Ugento con il sogno di battere il Matino, una squadra al 20esimo posto in classifica e a caccia di punti. Trasferta invece decisamente amara per i rossoneri che passano in svantaggio a pochi minuti prima della fine del primo tempo con Palmisano. Poche fino ad allora le incursioni dei costieri che si erano resi pericolosi solo con un tiro di La Monica respinto da Leuci. Nella ripresa Cioffi ci prova con i cambi: dentro Carrotta, Petito e Tedesco per Cassata, Virgilio e Rizzo, ma a nulla valgono le sostituzioni perché il Matino raddoppia con un colpo di testa di Monopoli al 55′. Dispiacere e critiche sui social da parte dei sostenitori del Sorrento che speravano in una vittoria facile della squadra, ma come sempre è il campo a decretare il risultato.