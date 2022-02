Orgoglio carottese: Alberto Caliri ha creato il guardaroba perfetto. Alberto Caliri per la sua collezione autunno inverno 2022 2023 da direttore creativo di Missoni, che ha portato in passerella una donna contemporanea che ha il volto di Marsai Martin, Victoria Vergara, Iris Law e Greta Ferro.

Per l’occasione, Vogue ha realizzato un’intervista, che riportiamo di seguito.

Qual è stata l’ispirazione?

L’autunno inverno 2022 2023 è stata un’evoluzione del tutto naturale dell’ultima collezione vista in passerella. Qui, però, c’è una parte del mio bagaglio culturale, visivo e creativo: ho unito lo stile newyorchese – inclusa la moda hip hop fatta di volumi larghi e vita bassa, in contrasto con i piccoli maglioni – con l’estetica che ho scoperto arrivando a Milano, cioè un’immagine più classica, beauty ed elegante – fatta di jeans un po’ più attillati e cappotti lunghi dal taglio maschile -. Quando ho iniziato a lavorare sulla collezione ho subito capito che ci sono alcuni elementi sovrapponibili: penso al pantalone da hip hop ma realizzato in maglia garzata che ha le sembianze di un pantalone palazzo pajamas. Sono partito da qui e ho inserito pezzi del quotidiano, come un chiodo di pelle e un pantalone jogging. Il risultato è un métissage di stili urbani, di tessuti e materiali ma anche di strutture e forme: tutto questo ci ha persino portato a Londra.

La palette cromatica ha una base neutra, con qualche accenno colorato fresco, come il rosa e l’azzurro, ha i grafismi del bianco e del nero hanno conferito un particolare retrogusto punk molto londinese.

Quindi sei andato a definire il guardaroba perfetto della donna contemporanea di New York, Milano e Londra?

Non è stato proprio l’obiettivo ma alla fine, inconsapevolmente, forse, abbiamo creato il guardaroba perfetto per la donna contemporanea: penso a una maglia o a un maglione, a un paio di jeans o ai pantaloni knit, indossati con un chiodo di pelle, che tutti noi abbiamo, e sopra un cappotto dal taglio maschile, altro must di oggi. A questo si aggiunge un’altra componente che rende il tutto ancora più reale: rammendi e pelli spazzolate che conferiscono il fascino del vissuto, dettaglio che ci rende ancora più interessanti.

Ci sono riferimenti al passato o alla famiglia Missoni?

È sicuramente importante guardare al futuro ma questo è imprescindibile dalla storia che qui s’intreccia alla famiglia Missoni, per chi la compone e per le singole attitudini. Per esempio abbiamo portato in passerella una tuta di pelle che cita la passione di Ottavio Missoni Jr per le moto.

Ci puoi raccontare qualche dettaglio degli accessori visti in passerella?

Pietre colorate, montate su orecchini importanti o per impreziosire un tacco, sono un elemento che sicuramente spicca nei look, una texture di luce finale che vale come una ciliegina sulla torta. Ma gli accessori, qui, rappresenteranno una dimensione più intima: pezzi d’archivio, realizzati ad hoc per chi li indosserà o del tutto personali, che le modelle avranno la possibilità di scegliere. Ci piaceva l’idea di dare una connotazione del tutto unica: la donna Missoni è sicuramente calata nella contemporaneità, è quindi forte e naturale ma ha anche una sua intimità e, questo aspetto, è dato dalla personalizzazione dell’accessorio. Questa scelta mi piace definirla come una sorta di “coperta di Linus”: per qualcuno è il cappotto del nonno per altri un portafortuna, un feticcio-amuleto, semplicemente un elemento che fa sentire ancora più sicuri di sé anche nei momenti di incertezza. Io ne ho diversi: una t-shirt, un anello che ha realizzato un mio caro amico e un corno nero che porto al collo, tutti “feticci” che in momenti come questo – ndr la preparazione della sfilata – ho sempre addosso.

C’è quindi un forte rapporto tra l’abito e chi abita il corpo?

Per me la persona è davanti al capo e non viceversa. Non concepisco l’imbruttimento, nel senso di qualcosa che non faccia sentire bene o a proprio agio. Non ho mai creduto nel look che deve sovrastare la persona, ci deve essere un dialogo tra abito e corpo. Per questo io sono sempre aperto allo scambio e questa sfilata è stata proprio l’occasione per condividere idee durante la fase del fitting. Il mio è stato proprio un invito a confrontarsi con i capi e accessori Missoni, per uscire in sfilata e sentirsi a proprio agio.

Guardando i nomi presenti in passerella, il vostro casting si può definire inclusivo. Cosa ne pensi di questo tema legato alla moda?

Sono più vicino al concetto di unicità che di diversità, il diverso può avere una connotazione quasi negativa. Io sono per il rispetto di ogni singola unicità ed è per questo che ho sempre avuto un rapporto aperto: in questa sfilata si riflette nella scelta libera di accessori così come il casting. L’azienda, con i suoi capi di maglia, permette ad ogni persona di sentirsi bene in ogni indumento knitwear grazie alla malleabilità della lavorazione dei filati. Poi, però, c’è il tema “inclusività” che oggi sembra più una moda, una tendenza, e c’è chi lo fa con il cuore e chi con il cervello. Missoni ci ha sempre messo il cuore. Al netto dei fatti, con provocazione, penso che sia stato il mondo a educare la moda ad essere più inclusiva.