Ordigno bellico ritrovato nel salernitano evacuate 70 persone

Auletta, bellissima cittadina nel salernitano tristemente famosa per il “massacro di Auletta”, avvenuto il 30 luglio 1861: una strage compiuta dal Regio Esercito ai danni della popolazione civile, in sintesi i bersaglieri dopo la fuga dei legittimisti fedeli ai Borbone di Napoli si accanirono crudelmente contro la popolazione, sarà protagonista in queste ore di un intervento di bonifica, ancora una volta legato ad un episodio di guerra, questa volta risalente alla Seconda guerra mondiale. Auletta, infatti, fu tra i Comuni bombardati dagli Alleati durante l’operazione che va sotto il nome in codice di “Avalanche”, ed è una bomba americana di 500 libbre, sganciata da un aereo americano durante un’azione militare contro le truppe nazifasciste, che è stata rinvenuta lungo l’argine del fiume Tanagro. Il sito sarà bonificato domenica 6 febbraio, in azione i militari del 21esimo reggimento Genio guastatori dell’Esercito. In prefettura a Salerno sono stati definiti i dettagli operativi della bonifica, che prevede l’evacuazione di circa 70 persone in un raggio di quasi mezzo chilometro. Stop all’erogazione di gas ed elettricità, anche il bestiame di un’azienda zootecnica sarà spostato. Inoltre è stato effettuato uno screening Covid per valutare l’eventuale presenza di contagiati tra le persone da sfollare. Negli uffici del Palazzo di governo, insieme al prefetto Francesco Russo, c’era il comandante del 21esimo reggimento, il colonnello Umberto Curzio, l’ordigno sarà fatto brillare in una cava individuata nel territorio di Atena Lucana.

A cura di Luigi De Rosa

21esimo regg.to Genio guastatori dell’Esercito: https://www.difesa.it/Protocollo/AOO_Difesa/Esercito/Pagine/E23137.aspx

Comune di Auletta: http://www.comune.auletta.sa.it

dr. Francesco Russo, Prefetto di Salerno

Il colonnello Umberto Curzio

Lo sbarco a Salerno (nome in codice operazione Avalanche, 1943)