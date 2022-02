Operazione sicurezza a Piano di Sorrento, fioccano le contravvenzioni per i motociclisti che non rispettano i limiti di velocità

Piano di Sorrento. In questa domenica di febbraio controlli sulle strade cittadine per contrastare in particolare la pericolosa abitudine da parte dei motociclisti di non rispettare i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada, mettendo in pericolo se stessi e gli altri e rappresentando un grandissimo rischio anche per i pedoni.

In particolare i Carabinieri hanno elevato sanzioni a 15 motociclisti sopresi ad eccedere i limiti di velocità nel tratto stradale compreso la la Meta-Amalfi ed il Cavone che da sempre rappresenta uno dei punti in cui i centauri sfrecciano a gran velocità in spregio non solo del Codice della Strada ma anche del comune senso di responsabilità che dovrebbe portare a limitare la propria corsa per evitare incidenti stradali.