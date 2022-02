Oggi la festa del gatto

Il diciasette porta bene ai mici, giovedì 17 febbraio, si celebra la Festa del gatto: è ormai da anni una giornata dedicata al mondo degli animali con coda e vibrisse, capaci di fare breccia nel cuore di milioni di italiani- La data del 17 febbraio – come riporta il sito web ilgiorno.it – è legata ad alcune caratteristiche e alle peculiarità dei felini. Febbraio è infatti il mese dell’Aquario, un segno che ha caratteristiche affini a quelle universamente riconosciute ai gatti. L’Aquario è infatti dominato da Urano, protettore degli spiriti liberi e anti convenzionali. Collegata alla data della Festa del Gatto anche una questione “numerica”. C’è infatti chi ricorda che il numero romano diciassette (XVII) abbia come anagramma “VIXI”, che in latino significa “ho vissuto”. Ed il gatto – per tradizione – ha a “disposizione” ben sette vite. La scelta del 17 è anche ricollegata a una credenza dei paesi nordici, dove il 17 è un numero che porta buona sorte, nell’accezione “vivere una vita per sette volte”.