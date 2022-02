Oggi il giuramento bis di Mattarella.

E’ in corso a Montecitorio si prepara al giuramento (bis) del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, davanti al Parlamento riunito in seduta comune con la presenza dei delegati regionali che hanno partecipato all’elezione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, si è recato a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in motocicletta. La partenza sarà segnalata dalla campana di Montecitorio.