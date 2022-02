Oggi è la Giornata mondiale del pensiero, celebrata in ambito scout da tutte le Guide

Ricorre oggi, 22 febbraio, la Giornata mondiale del pensiero, World Thinking Day, celebrata ogni anno il 22 febbraio, in ambito scout da tutte le Guide del mondo. È un giorno per riflettere sul senso del Guidismo e per rivolgere un pensiero alle altre Guide di tutto il mondo. Nelle associazioni che comprendono al loro interno sia Guide che Scout, anche questi partecipano solitamente al Thinking Day.

Tutti gli esploratori e guide del mondo in quel giorno donano simbolicamente un penny, cioè una moneta di valore variabile a seconda del paese (o il risultato di una raccolta di offerte), da destinare per lo sviluppo o il sostegno del guidismo nei paesi in difficoltà.

L’Associazione Mondiale Guide ed Esploratrici (AMGE) per l’occasione sceglie un tema di rilevanza internazionale e dei Paesi su cui focalizzare l’attenzione dell’evento; l’obiettivo è quello di far riflettere i ragazzi di tutte le età, in modo diverso e quindi a diversi livelli di comprensione e con diversi strumenti educativi, sulla particolare tematica scelta. Così, l’evento diventa anche opportunità per conoscere gli usi e i costumi degli altri paesi. L’AMGE ha anche organizzato il Thinking Day Fund, ovvero un fondo che si propone di raccogliere i penny di scout e guide per finanziare progetti per aiutare Guide e Scout in tutto il mondo.

In questo stesso giorno, che coincide con l’anniversario di nascita di Robert Baden-Powell, molte associazioni dell’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (OMMS) festeggiano il B.-P. Day o Founders’ Day, ovvero una giornata commemorativa dedicata a Baden-Powell. Alcune associazioni che aderiscono contemporaneamente sia all’AMGE che all’OMMS, come ad esempio l’AGESCI e il CNGEI, in questa data festeggiano il Thinking Day anche con la loro componente maschile. In Italia alcune associazioni non riconosciute parlano di Giornata del Ricordo.