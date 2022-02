Nuovo portiere in casa Sorrento. Un nuovo portiere per il Sorrento: si tratta diCiro Pinto, nato a Napoli il primo gennaio del 2003 e cresciuto nella scuola calcio Real Casarea per poi passare al Napoli. Con il club azzurro ha fatto tutta la trafila del vivaio, Primavera compresa, e spesso si è allenato con la prima squadra. Pinto, già da un paio di giorni a disposizione di Cioffi si è detto “particolarmente contento di essere approdato a Sorrento, con la speranza concreta di dare una mano alla squadra in questa seconda parte di stagione”.

A proposito, domani allo stadio Italia (fischio di inizio alle 14.30) arriva la capolista Bitonto.

Tra i convocati figura anche il rientrante Cacace. Squalificato Mezavilla, ai box causa infortunio Romano.