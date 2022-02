Nonna Assunta compie 82 anni: gli auguri della figlia. Riportiamo di seguito gli auguri di Rosa Ferrante alla sua mamma:

Le parole non sono sufficienti per esprimere la gratitudine che meriti per tutto quello che hai fatto e che stai ancora facendo per tutti noi.

Una donna forte come te non la conosciamo, soprattutto quando si tratta di difendere i tuoi cari. Combatti per noi, ogni giorno, nonostante la tua età, affinché ci sia armonia e serenità.

Non è facile nemmeno per noi vedere quella sedia vuota, ma papà ti è accanto, dandoti la forza necessaria per restare insieme a noi. Perché tu sei il

pilastro portante, il punto di riferimento che tutti dovrebbero avere. Ricorda che su di noi puoi sempre contare, anche quando resti in silenzio, sono gli occhi a parlare. Ci sono cose che non si possono spiegare con le parole è l’amore che si riesce a trasmettere con un sorriso immenso quello che ci regali sempre a noi e ai tuoi nipoti.

Buon compleanno mamma.

Ti amiamo tanto.

La tua immensa famiglia

Anche la redazione di Positanonews si unisce virtualmente a questo momento di gioia ed augura a nonna Assunta di essere sempre felice come in questo giorno!