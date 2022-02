Nocera Inferiore: tentativo di effrazione nello studio legale del sindaco Torquato, scheggiata la porta. La porta dello studio legale del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato è stata oggetto di un tentativo di effrazione. Il primo cittadino, giorni fa, l’ha trovata scheggiata e con la serratura spaccata.

Come se qualcuno l’avesse forzata: tentato furto, o semplice atto di vandalismo? E’ quanto stanno cercando di appurare gli investigatori, dopo la denuncia da parte del sindaco del misterioso episodio, anche avvalendosi del contributo delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presente nella zona di via Garibaldi. I malintenzionati si sono limitati, forse per l’arrivo di condomini, ad arrecare danni alla sola serratura, forzata, ed alla porta in legno scheggiata.