Nel TG flash del 9 febbraio 2022, si sono dati aggiornamenti sugli 11 rinvii a giudizio per i finanziamenti Open. Ogni sera alle 18 su Positanonews

Nel TG flash del 9 febbraio 2022, si sono dati aggiornamenti sugli 11 rinvii a giudizio per i finanziamenti Open, fra gli altri, per Renzi, la Bosco, Lotti e Alberto Bianchi (le accuse: finanziamenti illeciti ai partiti, traffico influenze, corruzione, autoriciclaggio, operazioni inesistenti). Si è messo in evidenzia quanto Draghi ha affermato nella sua visita a Genova, l’esempio dell’Italia che sa ripartire dopo una tragedia. Ci si è soffermati sul probabile provvedimento che ci libererà dall’obbligo di portare le mascherine, anche se influiranno ancora i dati di contagio prossimi. Si è riportato la situazione interna del M5S dove Conte incontrerà Grillo per decidere una strategia legale a fronte della sospensione da parte del Tribunale della nomina di Conte. Si è poi data la bella notizia della candidatura all’Oscar del film di Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”. Infine evidenziate le restrizioni per deputati e senatori over 50 che dovranno dal 15 febbraio entrare alla camera e al Senato solo con green pass rafforzato. Ma non è stato trascurato l’oro vinto dall’Italia a Pechino per il Curling diventato ormai lo sport che tutti gli italiani adesso conoscono bene.

