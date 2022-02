Nel Duomo di Ravello si è celebrata una Santa Messa per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Ravello. Nel Duomo Santa Maria Assunta alle 17.30 di oggi si è celebrata una Santa Messa nel giorno dedicato a San Biagio e nella celebrazione eucaristica è stato rivolta una preghiera per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inizio del suo secondo mandato: «Preghiamo per il nostro fratello Sergio, chiamato dalla Provvidenza ad essere nuovamente il Presidente di noi italiani. E’ cosa buona e giusta ricordare il nostro Presidente all’inizio del suo secondo mandato. Vogliamo raccomandarlo al Signore perché gli doni salute in abbondanza e sapienza perché sappia discernere il bene vero che abbisogna alla nostra nazione».