Nel Comitato strategico di Origin Italia anche Angelo Amato, Presidente del Consorzio di Tutela “Limone Costa d’Amalfi IGP”

Si è insediato oggi il nuovo Comitato Strategico di Origin Italia, nel quale sono rappresentati i Consorzi di Tutela delle più importanti filiere dell’agroalimentare di qualità: dal settore lattiero-caseario a quello dei salumi e zootecnico; dal comparto degli oli extravergine d’oliva a quello dell’ortofrutta, passando per la filiera degli aceti balsamici. Un importante strumento di indirizzo a sostegno dei Consorzi di tutela della filiera DOP e IGP per garantire una partecipazione attiva alle riforme, nazionali ed europee, in atto.

Cesare Baldrighi, Presidente Origin Italia, dichiara: «Il Comitato Strategico riunisce i Presidenti di alcuni fra i più importanti Consorzi di tutela di produzioni Dop e Igp e delle associazioni di prodotto. L’obiettivo, in questa fase complicata del post Covid, è quello di affrontare insieme le nuove sfide di mercato, anche in vista delle riforme legislative europee previste dalla strategia Farm to Fork per i prossimi anni».

Tra i compoenti del Comitato rappresenta anche la costiera amalfitana grazie alla presenza di Angelo Amato, Presidente del Consorzio di Tutela “Limone Costa d’Amalfi IGP”