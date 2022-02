Nave Grimaldi a fuoco al largo della Grecia: anche i marittimi della Penisola Sorrentina a bordo, tutti salvi. Sono tutti in salvo sull’isola greca di Corfù i passeggeri ed i membri dell’equipaggio del traghetto della Grimaldi Lines, a bordo del quale la scorsa notte si è sviluppato un incendio. Tra il personale tanti cittadini marittimi della Penisola Sorrentina, tra Sorrento, Sant’Agnello, Piano , Vico Equense, Massa Lubrense. Ben 239 i passeggeri, di varie nazionalità, e 51 membri dell’equipaggio (italiani e greci).

L’incendio è scoppiato mentre il traghetto viaggiava nel Mar Ionio, tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. L’incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania, a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (ricerca e soccorso) greca.

Le fiamme potrebbero essere partire da un camion nella stiva della nave. Questo è quanto avrebbe riferito il comandante della nave agli uomini della Gdf a bordo del pattugliatore Monte Sperone, in soccorso di equipaggio e passeggeri. La maggior parte dei passeggeri era autotrasportatori greci e bulgari ma a bordo della nave c’erano anche diversi bambini.

La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l’intervento: la Guardia costiera italiana ha messo a disposizione mezzi navali e aerei, che però non sono stati necessari. Sul posto è intervenuta, oltre alle motovedette della guardia costiera greca, anche una unità della Guardia di finanza italiana che si trovava in quel tratto di mare.

Il pattugliatore ‘Monte Sperone’ della Guardia di Finanza, attorno alle 4 della scorsa notte, si trovava in quel momento a circa 11 miglia da Corfù e stava assistendo un altro mezzo del Corpo in avaria in navigazione verso Milos. Arrivati sul posto, i finanzieri hanno iniziato ad evacuare le persone con due battelli per un totale di 243 tra membri dell’equipaggio e passeggeri. Altre 34 persone sono invece state recuperate da una motovedetta della Guardia Costiera greca.

Intanto, secondo quanto riferisce una nota del Gruppo Grimaldi, non risultano sversamenti di combustibile a mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato questa mattina il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio dei passeggeri della nave “Euroferry Olympia”, operato la notte scorsa dalla motovedetta “Monte Sperone”, chiedendogli di esprimere l’apprezzamento e la riconoscenza all’equipaggio della motovedetta.