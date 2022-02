Napoli regina d’Italia: nel 2021 è la città più cercata su Internet. Stando al Digital Report 2022 diffuso nella giornata di ieri da We Are Social, che da dieci anni fotografa a livello mondiale e per singole realtà nazionali come cambia il rapporto tra gli utenti ed il mare magnum del web, Napoli è la vera e propria regina d’Italia, posizionandosi al nono posto assoluto tra le ricerche fatte dagli italiani nel corso del 2021.

Si tratta di un risultato che diventa da medaglia d’oro, perché prima di Napoli, utilizzata come chiave di ricerca, non ci sono altre città italiane.

Come scrive Il Mattino, infatti, a contendersi la classifica delle dieci ricerche che hanno generato i più ampi volumi di traffico troviamo una varietà di argomenti. Si parte da meteo e traduttore che ottengono la prima e la seconda posizione, per arrivare a serie A oppure news, programmi Tv senza dimenticare le immancabili ricerche fatte per Facebook, Instagram o WhatsApp web.

Mentre, Coronavirus è al diciannovesimo posto, una collocazione però che non è affatto una sorpresa considerato che oramai in Rete c’è una copertura talmente pervasiva del tema Covid che era prevedibile un calo delle ricerche. Per comprendere appieno tutti i possibili risvolti positivi che questo risultato può ancora generare in termini di conversione fisica per la città di Napoli, è opportuno rammentare, seguendo sempre le risultanze del Digital Report 2022, alcuni dati davvero significativi. Intanto, l’84,3 % della popolazione, quindi poco più di 50 milioni di italiani, è online per almeno sei ore ogni giorno, una fetta in costante crescita dal 2012, e che accede alla Rete nel 92,9% dei casi mediante un dispositivo mobile, cioè quello che ancora comunemente chiamiamo cellulare, ma che oggi è diventato il mezzo preferito per ogni fascia di età per connettersi e condividere messaggi, fotografie, video o per navigare sui social network.