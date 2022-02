Napoli in vantaggio col Barcellona con Zielinski DIRETTA testuale video di Monia Alloggio

Cancelli aperti al Camp Nou, sono 75mila gli spettatori presenti questa sera. Barcellona e Napoli scendono in campo per l’andata dei playoff di Europa League.

Luciano Spalletti ha sciolto il dubbio principle, quello legato all’impiego di Osimhen. Il bomber nigeriano ha rassicurato il suo allenatore sulle condizioni del suo ginocchio che appare sempre meno gonfio e partirà titolare. Subito dentro anche Juan Jesus, in campo sulla fascia sinistra al posto di Mario Rui. Con la possibilità di impostare con la difesa a tre.

Camp Nou quasi pieno per sostenere i blaugrana in fase di transizione quest’anno. Napoli in completo blanco, simile al Real, ma che sbaglia il primo pallone della partita, al calcio d’inizio. Traoré è subito una spina nel fianco sulla fascia. E’ il Barça a fare la partita, a detenere il possesso palla. Pedri pericoloso va al tiro al 5′: alto. Il Napoli prova ad affacciasi in area catalana al 12′ con un cross alto di Insigne. Nico Gonzalez ci prova al 14′, si oppone Meret. Risponde al 21′ Osimhen lanciato in profondità, devia in angolo Ter Stegen. Quindi è Aubameyang a mettere un po’ i brividi, ma era in off-side. Ma è clamoroso poco dopo l’errore di Ferran Torres solo davanti a Meret per un buco difensivo. Nell’azione successiva, al 29′, Zielinski va al tiro in area catalana, respinge Ter Stegen, sulla ribattuta Piotr ci riprova la palla va in rete. Check del Var, il gol è buono. Al 38′ Anguissa commette un fallaccio a centrocampo e si fa ammonire. Il Barcellona continua ad attaccare ma gli azzurri riescono a concludere il primo tempo in vantaggio.

Cross dalla trequarti sulla destra di Mingueza, incorna a centro area Ferran Torres svettando davanti a Di Lorenzo, ma il tiro finisce largo oltre il palo

39’

19:26 – 17 feb

ammonizione

Il primo cartellino giallo della partita è per Zambo Anguissa, per un intervento duro a metà campo su Nico

36’

19:24 – 17 feb

ll Barcellona prova a reagire, al termine di una manovra avvolgente arriva repentino un tiro dal limite dell’area sulla sinistra di Ferran Torres, ma non trova lo specchio della porta

29’

19:18 – 17 feb

goal

NAPOLI IN VANTAGGIO— Triangolo sulla destra di Elmas, che arriva alle porte dell’area e serve in mezzo Zielinski: sul primo tiro respinge Ter Stegen, sulla ribattuta c’è ancora Zielinski che trafigge il portiere dei catalani. Cambia il punteggio al Camp Nou: Barcellona-Napoli 0-1

28’

19:15 – 17 feb

La più grande occasione finora è di Ferran Torres, che tutto solo a centro area non trova lo specchio della porta prima dell’arrivo di Juan Kesus

22’

19:10 – 17 feb

Il primo tiro del Napoli è proprio di Osimhen, lanciato in campo aperto da Zielinnski e arrivato in area: poco prima dell’ingresso nell’area piccola, diagonale verso Ter Stegen, che risponde respingendo con le gambe in calcio d’angolo

19’

19:08 – 17 feb

Serve l’intervento dei sanitari per Osimhen, ricaduto male da un duello aereo, rovinando poi a terra: botta al fianco e alla spalla

15’

19:02 – 17 feb

Assolo in area di Nico Gonzalez sulla destra, il blaugrana va al tiro potente: risponde Meret con la respinta in calcio d’angolo

5’

19:01 – 17 feb

Il primo tiro della partita è di Pedri: lavoro di Aubameyang da esterno a sinistra per Ferran Torres che in area innesca appunto Pedri, la cui conclusione pericolosa finisce alta di poco sopra la traversa

18:47 – 17 feb

goal

BARCELLONA-NAPOLI, SI PARTE— Fischio d’inizio al Camp Nou dall’arbitro romeno Kovacs. prende il via Barcellona-Napoli, andata dei playoff di Europa League. Il primo pallone della partita

18:34 – 17 feb

BARCELLONA, LA FORMAZIONE UFFICIALE— Queste le scelte di Xavi (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, De Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres

17:33 – 17 feb

NAPOLI, LA FORMAZIONE UFFICIALE— Queste le scelte di Spalletti (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Aguissa; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen

17:00 – 17 feb

SICUREZZA AUBAMEYANG— Pierre-Emerick Aubameyang è uno specialista di Europa League. ha segnato 25 gol in 49 partite in questa competizione.

13:38 – 17 feb

DUBBIO OSIMHEN— Ieri il nigeriano non si è allenato a scopo precauzionale per un fastidio a un ginocchio ma è partito regolarmente con la squadra. Dopo l’allenamento di questa mattina Spalletti deciderà se schierarlo da subito o amministrare la sua presenza per la seconda parte dle match.

13:38 – 17 feb

NAPOLI (4-2-3-1)— Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguiss, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti

13:38 – 17 feb

BARCELLONA (4-3-3)— Ter Stegen; Dest, Piquè, Garcia, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Gavi; A. Traorè, Aubameyang, F. Torres. All. Xavi.