Napoli: il fast food che accetta la criptovaluta per pagare hamburger e patatine. Il mondo delle criptovalute, moneta virtuale utilizzata come mezzo di scambio o detenuta a scopo di investimento, è sempre di più in espansione e in Italia, anche se in maniera molto graduale, anche le attività commerciali si stanno adeguando per consentire ai propri clienti di usufruire di questo metodo di pagamento.

In Campania, e precisamente a Napoli, in via Sannazaro, vicino all’omonima piazza, nella zona di Mergellina, esiste un fast food che permette di pagare hamburger e patatine con la criptovaluta. Grazie alla partnership, i clienti di questo fast food possono pagare il proprio pasto – hamburger, patatine fritte, bibite – con la criptovaluta Shiba-Inu, con la quale appunto ha messo in piedi l’iniziativa.

A riprova di questo, sulle confezioni del fast food è comparso il cane a cui il nome della criptovaluta si ispira, che è quello di una razza canina tipica del Giappone.

Come riporta Fanpage non è di certo la prima volta che il mondo dei fast food e quello delle criptovalute si incontrano e collaborano: Burger King prima e McDonald’s poi – le due catene più famose e diffuse al mondo – hanno dato la possibilità ai propri clienti di guadagnare o di pagare con criptovalute.

Per restare in Italia, invece, soltanto nel 2020 a Roma ha aperto il primo “coin bar” d’Europa, in cui è possibile pagare cornetti, caffè e cappuccini con la moneta virtuale.