Napoli, Galleria Toledo, il 4 marzo di scena “La Merda” di Cristian Ceresoli

Napoli, il 4 marzo (ore 20:30) presso la “Galleria Toledo Teatro Stabile d’Innovazione”, sarà di scena “La Merda” di Cristian Ceresoli, protagonista Silvia Gallerano. Uno spettacolo che dopo aver vinto l’Oscar del teatro europeo e registrato un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo torna alla sua dimensione live tour, sia nelle grandi città che in provincia. Il testo della partitura che ci propone Cristian Ceresoli è una tragedia in tre tempi: Le cosce, Il cazzo, La fama. E un controtempo: L’Italia. La voce di una donna, sola, completamente nuda, che sussurra e urla la propria vita, le ambizioni grottesche, i destini coincidenti della sua sciagurata esistenza e della società bruciata dall’idiozia. Si ride e si piange, è sostanzialmente quel teatro dove si “respira la vita” in tutte le sue sfaccettature. “Straordinaria, terrificante, difficile da guardare, impossibile da ignorare. Una pièce così letteralmente e metaforicamente nuda, rabbiosa e cruenta che quando abbandoni il teatro hai la sensazione che ti abbiano scuoiato vivo”. The Guardian “Un’opera sublime e brutale“. El País “Dura, senza compromessi e assolutamente memorabile. Potenti e coinvolgenti parole che ti risucchiano e ti scuotono, lasciandoti disorientato“. The Times “Un monologo all’ultimo respiro, scritto con penna coraggiosa“. Il Sole 24 Ore L’opera ha ottenuto, tra gli altri, il Fringe First Award 2012 for Writing Excellence, l’Arches Brick Award 2012 for Emerging Art, la nomination ai Total Theatre Award for Innovation e il Premio italiano della Critica 2012 come Miglior Spettacolo. È stata tradotta e rappresentata in inglese, ceco, danese, spagnolo, gallego, portoghese brasiliano, francese, tedesco, greco e svedese. Ovunque sold-out e con un successo straordinario. “Interprete straordinaria, sublime, da strapparti la pelle di dosso” così ha invece parlato The Guardian di Silvia Gallerano che viene accolta da dieci anni, nei teatri di tutto il mondo, da commosse ovazioni. La Gallerano, che interpreta “La Merda” sia in inglese che italiano, è stata la prima attrice italiana a vincere il The Stage Award for Acting Excellence come Best Solo Performer, ovvero il più alto riconoscimento per attori e attrici al Edinburgh Festival Fringe.

A cura di Luigi De Rosa

Cristian Ceresoli, drammaturgo (ph. Marco Pavanelli)

Galleria Toledo Teatro Stabile d’Innovazione : https://galleriatoledo.it/