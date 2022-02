Napoli, fermato alla stazione di Piazza Garibaldi perché senza mascherina, uomo si sdraia a terra per protesta

Napoli. Alla stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi un uomo è stato fermato perché non indossava la mascherina di protezione. La persona ha reagito in modo violento al fermo e si è sdraiato per terra in segno di protesta rifiutando di alzarzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per cercare di far ragionare l’uomo che ha continuato a reagire in modo violento al punto che si è reso necessario allertare il 118 per iniettargli un calmante e riuscire a portarlo via ripristinando una situazione di sicurezza e tranquillità.

A rendere noto l’episodio è il Presidente dell’Eav Umberto De Gregorio con un post sui social che termina con una triste considerazione: «Brutti momenti purtroppo non isolati».