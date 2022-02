Napoli, domani appuntamento con il jazz e il blues di Virginia Sorrentino

Napoli, domani, 12 febbraio, alle ore 20:30 presso la Taverna del Mare in piazza del Gesù, Virginia Sorrentino presenterà il suo nuovo progetto musicale, “But the world goes ‘round”, 12 tracce pescate nel repertorio di compositori quali Ellington, Cy Coleman, Gershwin, Ray Charles, Ivan Lins e Quincy Jones. La vocalist salernitana rilegge “Miss Celie’s Blues (Sister)” oltre alla title track, quella “But The World Goes ‘Round” tratta dalla soundtrack di un altro capolavoro cinematografico quale fu “New York New York”, pellicola del ‘77 diretta da Martin Scorsese e interpretata da Liza Minnelli. L’evento inaugura di fatto anche la rassegna musicale “Mare di Jazz” curata da Marco de Tilla. Ad accompagnare Virginia Sorrentino ci saranno Alessandro Castiglione alla chitarra, lo stesso Marco de Tilla al contrabbasso e Massimo Del Pezzo alla batteria; un trio di musicisti che si è mostrato sempre in perfetta sintonia con la voce suadente della Sorrentino e che offre sostegno senza mai essere invadente anche e soprattutto duranti gli assoli, misurati, intensi e soffusi che aggiungono alla performance della vocalist l’eleganza e la pastosità musicale della riproduzione di un vinile da collezione. Nella tracklist meritano inoltre menzione le interpretazioni dei brani: “Save Your Love For Me”; “Bring it Back”; “With Every Breath I Take”; “Funny But I Still Love You”; “Deed I Do”; “Prelude To A Kiss”; “It Ain’t Necessarily So”; “Lover Come Back To Me”; “Love Dance” e “Poinciana”. Virginia Sorrentino è una delle migliori interpreti italiane e collabora da anni con diverse orchestre di jazz. Nel 2012 Massimo Ranieri la sceglie per il musical “Canto perché non so nuotare”, mentre l’autorevole rivista Musica Jazz inserisce suoi brani nella compilation dedicata a Frank Sinatra accanto a nomi come Ornella Vanoni, Mario Biondi, Christian De Sica, Ronnie Jones e Gianluca Guidi. Tantissime infine le incisioni, da quella con Ernesto Vitolo, mitico pianista di Pino Daniele, a Buddy Miles, batterista tra gli altri di Jimi Hendrix. Per questa presentazione (prenotazione obbligatoria al 324 6816828)

A cura di Luigi De Rosa

Link utili:

Virginia Sorrentino: http://www.facebook.com/Virginia-Sorrentino-10150140080660291/?ref=page_internal

Marco de Tilla: /www.marcodetilla.com