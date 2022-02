Napoli, bimba di pochi mesi perde coscienza: salvataggio in tempi record dei sanitari. Attimi di terrore quelli vissuti in via Toledo, nel cuore di Napoli, quando una bimba di pochi mesi ha perso coscienza mentre si trovava in un negozio. Immediata così la richiesta di soccorso, giunta alla postazione Mike del Loreto Crispi precisamente alle ore 14:48. Soltanto sette minuti più tardi, alle 14:55, un’ambulanza – personale di soccorso formato dal medico Ciro Grimaldi, l’infermiera Antonella Vacca e l’autista soccorritore Vincenzo Micucci – era già sul posto.

La corsa frenetica in direzione pronto soccorso è durata ancor meno dell’attesa per il mezzo di trasporto: sei minuti. Alle ore 15:01, infatti, la bambina era già alle porte dell’ospedale, pronta per essere assistita. Un vero e proprio salvataggio da record, portato a termine nel migliore dei modi dall’eccellente lavoro del personale sanitario.

Fonte Il Mattino