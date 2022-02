Napoli: alla Federico II inaugurato lo scaffale “Annalisa Durante”. Annalisa Durante, vittima innocente della camorra, il 19 febbraio avrebbe compiuto 32 anni. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha inaugurato oggi, lunedì 14 febbraio 2022, presso la Biblioteca di Diritto Romano, uno scaffale di libri in sua memoria. Proprio nel giorno di San Valentino, è dedicato al tema “Amore è… raccontare la bellezza”, che dà il titolo alla Terza Edizione del Premio Nazionale Annalisa Durante.

Quel tempo, troppo presto interrotto, riporta ad un compleanno che racconta di una storia viva e presente, da offrire al domani.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Annalisa Durante e gli altri componenti del Polo della Cultura Mezzocannone 8 (Biblioteca Universitaria di Napoli, Biblioteca della Società dei Naturalisti in Napoli e Associazione Culturale Mine Creative), è condivisa con l’Associazione Italiana Biblioteche, con il Patto Locale per la Lettura “Reading Forcella” e con la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, impegnata per la tutela dei familiari delle vittime innocenti della criminalità.

Lo scaffale verrà continuamente aggiornato con nuovi testi e i libri potranno essere letti e consultati non solo dagli studenti universitari ma anche da quelli di ogni ordine e grado. La cerimonia sarà aperta a coloro che hanno condiviso l’iniziativa e desiderano accompagnare Annalisa all’Università, posto in cui avrebbe avuto diritto ad essere e nel quale farà ingresso con i libri a lei dedicati, per sottolineare la forza ed il primato della cultura contro ogni violenza.

La maggior parte dei libri contengono una dedica apposta sulla prima pagina dagli autori e dagli editori, con invito alla lettura rivolto ai giovani studenti. Molti sono i libri che parlano di legalità, di diritti violati, di Annalisa e di altre storie di vittime innocenti. La cerimonia prevede il saluto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza prof. Sandro Staiano, gli interventi del presidente dell’Associazione Annalisa Durante Giuseppe Perna e del papà di Annalisa Giovanni Durante, il commento dei partecipanti che vorranno esprimere il loro pensiero e le conclusioni del presidente della Fondazione Polis don Tonino Palmese. La cerimonia verrà videoregistrata e divulgata il 19 febbraio alla cerimonia di apertura del Premio Nazionale Annalisa Durante, presso l’omonima Biblioteca.