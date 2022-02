Mysstery, primo Festival del giallo a Napoli, appuntamento a giugno!

Nasce a Napoli un nuovo festival di letteratura, il Mysstery, rassegna di incontri e narrazioni completamente dedicata al romanzo giallo. La rassegna che annovera come presidente onorario lo scrittore Maurizio de Giovanni si terrà a giugno e verrà presentata in conferenza stampa venerdì 18 febbraio alle 11 nell”Istituto Grenoble di Napoli (via Crispi 86). Interverranno: Ciro Sabatino, direttore di Gialli.it e ideatore e direttore artistico del nuovo festival; Maurizio de Giovanni; il Console di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers; Claudia Migliore, presidente Iocisto; Barbara Perna, scrittrice e organizzatrice del congresso nazionale di scrittrici di gialli nel Festival Mysstery. Presenti anche i partner principali della nuova rassegna: Iocisto, Scuola Italiana di Comix, Corto Nero, Istituto Francese Grenoble. Allego a questo mio breve articolo la bella intervista del collega Lucio Esposito al Console di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers in occasione della presentazione dell’evento “La città della forza”, segno di un continuo e prezioso scambio interculturale tra Napoli e la Francia e se è ragione di orgoglio scoprire che l’Air France ha dedicato un’intera pagina della sua piattaforma al patrimonio artistico e naturalistico di Napoli e la Costiera amalfitana e altrettanto piacevole scoprire come gli intellettuali francesi continuino a dimostrare stima e amore per la cultura partenopea e i suoi rappresetanti dall’amore di monsieur Macron per il teatro di Eduardo all‘Istituto Grenoble di Napoli per il giallista de Giovanni.

Maurizio de Giovanni, scrittore

di Luigi De Rosa

Istituto Grenoble di Napoli: https://www.institutfrancais.it/napoli#/