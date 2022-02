Salerno . Muore ragioniere 24enne nel Cilento , aveva contratto il Covid dopo l’appendicite Le comunità di Altavilla Silentina ed Eboli da ieri sera sono piombate nel lutto per la morte di un ragazzo. Aveva – come riporta il quotidiano “La Città” oggi in edicola – solo 24 anni ed era stato colpito dal Covid, dopo l’appendicite. Il giovane, di nazionalità indiana, da tre anni lavorava in un caseificio di località Prato di Eboli come ragioniere.