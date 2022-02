Msc: saranno 21 le navi per le crociere nei 5 continenti. Alle 19 già in attività si aggiungeranno la Msc Seascape in costruzione a Monfalcone da Fincantieri e la Msc World Europa in costruzione a Saint Nazaire in Francia dai cantieri dell’Atlantico. Dunque, saranno 21 le navi che Msc Crociere schiererà per la prossima stagione invernale. Ed è proprio grazie a questo ulteriore ampliamento della flotta che sono state programmate ben 190 destinazioni in 85 diversi Paesi. Un’offerta globale, dunque, che include crociere di diversa durata fino a 118 notti in tutto il mondo: dal Medio Oriente ai Caraibi, dal Mediterraneo al Nord Europa fino al Sud America e al Sud Africa.

“Emozioni. Questo è il regalo che vogliamo fare a tutti i passeggeri che decideranno di fare una vacanza a bordo delle nostre navi – ha chiarito il direttore Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Per la stagione invernale abbiamo infatti pensato ad un’offerta senza precedenti: crociere brevi e più lunghe in 5 continenti tutti da esplorare, con ben due World Cruise nel 2023 organizzate per consentire a tutti di poter partecipare ad una vera e propria esperienza che rimarrà per tutta la vita. Il tutto all’insegna della sicurezza, grazie al nostro protocollo che dall’agosto 2020 ci ha permesso di ripartire e che è stato costantemente aggiornato, e dell’assoluta flessibilità garantita dalla nostra formula Sicuro & Sereno che permette di riprogrammare gratuitamente la propria crociera fino a pochi giorni prima della partenza. Insomma, con Msc Crociere un inverno di sicurezza, scoperta e relax”.

In Medio Oriente, Msc Crociere schiera la nuova ammiraglia alimentata a gas naturale liquefatto, la Msc World Europa. Crociere di sette notti con partenza da Dubai che includono Abu Dhabi e la bellissima isola Sir Bani Yas, Dammam/Al Ahsa Oasis, Doha. Ci sarà poi Msc Opera che salperà da Dubai per Abu Dhabi e Sir Bani Yas così come Muscat e Khasab. E poi Msc Splendida avrà la sua base a Gedda, in Arabia Saudita, e farà scalo a Yanbu e Al Wajh, sempre nel Regno, e poi ad Aqaba in Giordania per Petra e a Safaga in Egitto per Luxor.

Ai Caraibi ed alle Antille sarà schierata l’ammiraglia Msc Seascape che inizierà la sua stagione inaugurale l’11 dicembre 2022 da PortMiami. Offrirà itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau nelle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana e nei Caraibi occidentali con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.

Ci sarà poi Msc Meraviglia: in partenza dal nuovo homeport di Msc Crociere a Port Canaveral/Orlando che offrirà crociere da tre a sette notti nei Caraibi con destinazioni che includono Nassau e Ocean Cay Msc Marine Reserve, Costa Maya e Cozumel e Belize City. E poi la Msc Divina: con base a PortMiami: ogni crociera farà scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve offrendo una gamma di emozionanti itinerari da 3 a 10 notti, con visite a Belize City, Isla de Roatan, Costa Maya, Ocho Rios, Cartagena, Colon, Puerto Limon.

E, infine, Msc Seaside: crociere di 7 notti da Fort de France, Pointe-a-Pitre e Philipsburg con due diversi itinerari che includono tappe a destinazioni come Castries, Bridgetown, Saint George, o St John’s, Basseterre e Roseau.

Nel Mediterraneo altre tre unità: Msc Grandiosa offrirà crociere di 7 notti da Genova, Civitavecchia e Palermo, La Valletta, Barcellona, e Marsiglia. Ci sarà poi Msc Virtuosa che salperà da Genova, La Spezia/Firenze e Napoli, Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia. Infine la Msc Lirica che offrirà crociere più lunghe per viaggi di 11 notti da Genova, Civitavecchia, Messina, Lindos/Rodi, Limassol, Haifa, Heraklion/Crete o 10 notti da con tappe a Marsiglia, Barcellona, Tangeri e Casablanca/Marrakech, Ceuta, Malaga e Alicante/Costa Blanca.

In Nord Europa ci sarà Msc Preziosa che offrirà il nuovo itinerario invernale di 7 notti introdotto in questa stagione che prevede la visita a cinque delle più popolari città europee da Amburgo Zeebrugge per Bruges e Bruxelles, Rotterdam, Le Havre, Southampton. In Sud America ci saranno la Msc Seashore che offrirà un itinerario di 7 notti da Santos a Maceio, Salvador e Buzios; la Msc Seaview approderà per la prima volta a Rio de Janeiro da dicembre a marzo. Offrirà crociere da 3 a 8 notti con diversi itinerari che prevedono panorami e isole mozzafiato, come Buzios, Ilhabela, Ilha Grande/Angra dos Reis, Ilheus, Salvador a Uruguay e Argentina.

E poi ci sarà anche la Msc Fantasia: con homeport a Santos, offrirà una gamma di crociere da 3 a 7 notti con diverse tappe, tra cui Ilha Grande, Buzios e Ilha Grande/Angra dos Reis, Montevideo, Punta Del Este e Buenos Aires; la Msc Armonia che si concentrerà sul Brasile meridionale con homeport da Itajai/Santa Caterina e porterà gli ospiti in un viaggio di 7 notti in Uruguay, Argentina e Ilhabela; e, infine la Msc Musica: avrà il suo homeport a Buenos Aires e offrirà una serie di destinazioni memorabili in Brasile con Ilhabela, Rio de Janeiro/Copacabana, Buzios, Ilha Grande/Angra dos Reis.

Due navi opereranno in Sudafrica: la Msc Sinfonia: a partire da dicembre, farà base a Città del Capo navigando sulla costa occidentale verso Mossel Bay, Walvis Bay e Luderitz. E poi la Msc Orchestra che farà base a Durban effettuerà scali tra cui Pomene e Portuguese Island/Inhaca Archipelago, Walvis Bay e Cape Town.

Annunciate anche le World Cruise 2023. Msc Magnifica e Msc Poesia saranno entrambe dedicate ai tour mondiali. Le due navi ospiteranno oltre 5mila ospiti per un viaggio intorno al mondo e partiranno da Civitavecchia e Genova, rispettivamente il 4 e 5 gennaio, Marsiglia per proseguire poi e Barcellona il 7 gennaio. Questi scali inaugurali segneranno un momento unico per gli ospiti che si preparano a salpare alla scoperta del mondo senza mai dover disfare la valigia. Una volta che le due navi attraverseranno il Mar Mediterraneo, si separeranno nell’Oceano Atlantico.