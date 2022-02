Morto professor Luc Montagnier? Fra conferme e smentite fa parlare di se il Premio Nobel anti vaccini Il professor Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina 2008, si è spento serenamente l’8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli.

18 agosto 1932 – 8 febbraio 2022. Riposa in Pace. L’annuncio è stato dato dal giornale France Soir con questo tweet e pare sia confermato da una delle sue assistenti. France Soir, quanto meno la versione cartacea, non è più in edicola dal 2011, né troviamo un sito internet con questo nome. C’è, invece, un France Soir su Twitter, giustappunto il social media da dove è arrivata la notizia.

In Ansa, almeno al momento 14,30 circa, non abbiamo trovato nulla, né in AdnKronos. Ma c’è chi sostiene che quanto riportato anche da GreenPass.news e da Imola oggi che, però, ha cancellato la notizia e da Liguria Notizie che possa trattarsi di una fake news sul conto del grande professore.

In sostanza non si trovano conferme sulla versione online del quotidiano – che non abbiamo trovato – e ci sarebbero diverse smentite. Inutile dire che la news è piombata nelle redazioni con forza dirompente. Immaginatevi i vari canali, WhatsApp e Telegram che perorano la causa dello scienziato, sempre critico nei confronti dei vaccini contro il covid. Letteralmente in fiamme a forza di messaggi e di “rimbalzo” di notizie e smentite

La notizia sta rimbalzando, con dubbi , su importanti testate , ne parla anche Rainews . Secondo il sito bufale.net, “alcuni siti italiani (anche Mag24) sostengono che il tweet di Alexandra Henrion-Caude sia la conferma, ma la scienziata non menziona il premio Nobel. Solo Mediamass smentisce la notizia, ma non può considerarsi una fonte attendibile. La morte di Luc Montagnier resta, per ora, un giallo in cui le conferme arrivano soltanto da una fonte, le smentite da un sito segnalato in passato per fake news.”

Anche Wikipedia non menziona la sua data di morte: “Nato il 18 agosto 1932, è un virologo francese insignito, con Françoise Barré-Sinoussi e Harald zur Hausen, del Premio Nobel 2008 per la Fisiologia o la Medicina per la sua scoperta del virus dell’immunodeficienza umana. Ha lavorato come ricercatore presso l’Istituto Pasteur di Parigi e come professore a tempo pieno presso la Shanghai Jiao Tong University in Cina.”