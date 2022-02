Morire mangiando non è difficile, cosa fare per evitare il soffocamento da cibo?

Inizia così Soffocare , uno dei libri più belli che abbia scritto Chuck Palahniuk. Victor Mancini è uno studente fallito di medicina. Per pagare le cure costose della madre comincia a girare per ristoranti e a strozzarsi volontariamente con il cibo finché qualcuno non lo salva. Quel qualcuno se lo prende a cuore e ogni anno gli manda dei soldi nell’anniversario del soffocamento. Come un padre adottivo.

Morire strozzati da un pezzetto di carne o con un’arachide non è così raro. Non è nemmeno così difficile, tecnicamente. Il fenomeno riguarda per la maggior parte bambini e anziani, ma anche tra gli adulti esiste questa possibilità, nessuno ne è immune. Statisticamente parlando solo in Italia ci sono circa 80.000 bambini (soprattutto nei primi trenta mesi di vita) che si strozzano con il cibo. Di questi 1000 circa arrivano in ospedale (le statistiche sono dell’anno scorso, ma non si differenziano molto di anno in anno) e circa 50 muoiono. L’ultimo caso è di qualche giorno fa: una bambina di 5 anni morta dopo tre giorni in ospedale.

A morire soffocati, ci sono anche i personaggi famosi. L’ultimo è stato il fumettista e street artist Alessandro Caligaris, che un paio di mesi fa è morto a causa di un pezzo di carne troppo grosso

Per saperne di più e per capire come questo fenomeno possa essere letale – soprattutto durante il pranzo di Natale o la cena della Vigilia-, ho contattato una dottoressa e un medico legale. Per dare delle dritte che sembrano scontate, ma non lo sono per niente.

“Ci sono due canali molto vicini, uno davanti l’altro”, inizia a spiegarmi la dottoressa Nicoletta Martini, anestesista rianimatrice all’Ospedale di Arezzo. “La laringe, che porta alla trachea e l’esofago, che è invece il canale in cui si immette il cibo. Laringe e esofago sono separati da una valvola, l’epiglottide, che resta chiusa quando si mangia, in modo tale che il cibo vada nel canale giusto.” Quello che mi dice, in pratica, è che se il cervello decide di aprire per qualche motivo quella valvola, pluf! Il boccone di rigatoni ti finisce nella trachea e, da lì, può anche arrivare nei polmoni. O soffocarti fino al decesso.