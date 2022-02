Monica Vitti in vacanza a Positano, le foto di Daniele Esposito. L’Italia intera si è fermata per qualche attimo alla notizia della scomparsa di Monica Vitti, attrice romana che all’età di 90 anni ha detto addio ai suoi cari. Dal lontano 2002 Monica non era più apparsa al pubblico a causa di una malattia. Considerata da molti come una delle colonne portanti del cinema italiano della seconda metà del ‘900, dagli anni del boom in Italia fino al periodo della malattia ed al decesso, avvenuto mercoledì 22 febbraio 2022.

Anche Monica Vitti scelse di passare dei momenti di relax a Positano. La vacanza nella perla della Costiera Amalfitana è stata immortalata negli scatti di Daniele Esposito.