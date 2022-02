Molti ucraini vivono e lavorano sull’isola di Capri, la solidarietà della città in questo tragico momento

La Città di Capri esprime vicinanza e solidarietà alla operosa Comunità ucraina di Capri e ai familiari che, seppur distanti, stanno vivendo l’orrore della guerra. Il Sindaco Marino Lembo, facendo interprete del pensiero di tutta l’Amministrazione Comunale, afferma: «È con angoscia che stiamo assistendo a quanto accade in Ucraina. Un dramma che non è tanto lontano da noi come potremmo pensare. Sull’isola abitano e lavorano moltissimi cittadini di nazionalità ucraina, ben integrati nella nostra comunità che, in queste ore, vivono l’angoscia dell’incertezza sulla sorte dei propri cari rimasti in patria. In questo drammatico momento, di grande tensione, siamo vicini a loro ed al popolo ucraino, con la speranza che presto possano tacere le armi e che prevalga il dialogo nel segno della pace».