Mistero sul Pino dell’Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello , chi lo ha abbattuto? Uno scempio incomprensibile di cui non si sa ancora nulla. Si abbatte un albero senza alcuna traccia di una autorizzazione sull’albo pretorio e senza che nessuno sembra sappia nulla , al momento nessuno ci ha detto nulla. Era un simbolo per la Costiera amalfitana, un segno di serenità per i malati che arrivavano nel plesso ospedaliero. Non si capisce per quale motivo sia stato tagliato, lo stiamo chiedendo da due giorni a mezza Ravello e tutti tacciono.