Mistero sugli orari di apertura del Cimitero di Piano di Sorrento, manca un cartello informativo

Piano di Sorrento. Siamo rimasti alquanto stupiti ed anche molto contrariati dall’assenza di un cartello all’esterno del Cimitero Comunale riportante gli orari di apertura e chiusura dello stesso. Oggi abbiamo trovato il cancello chiuso e l’assenza di ogni tipo di informazione, per poi scoprire – con non poche difficoltà – che il giovedì pomeriggio il Cimitero rispetta un turno di chiusura. Fino a qualche tempo fa la tabella con gli orari era sempre stata presente ma ora manca completamente privando i cittadini di un’informazione molto importante. E’ pur vero che cercando su Internet si riesce a trovare il calendario settimanale con tutti i giorni di apertura ed i relativi orari ma è innegabile che non tutti i cittadini hanno dimestichezza con la tecnologia. Pensiamo soprattutto alle persone anziane che spesso desiderano far visitare ai propri defunti e rischiano di arrivare inutilmente fino al cancello del Cimitero trovandolo chiuso.

Una situazione che si verifica soltanto a Piano di Sorrento perché negli altri comuni della penisola sorrentina sono esposti gli orari all’ingresso di ogni cimitero. Purtroppo dobbiamo anche sottolineare la netta differenza tra la precedente amministrazione comunale e quella attuale. Quando a dirigere il paese era il Dott. Vincenzo Iaccarino quello che di certo non mancava mai era proprio la comunicazione perché il primo cittadino era sempre presente ed attento a comunicare attraverso i social ma anche vigilando affinché non venissero meno gli avvisi anche per chi non fosse in grado di utilizzare internet e quindi predispondendo manifesti e cartelli, proprio per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Con l’amministrazione guidata da Salvatore Cappiello c’è stata una svolta in senso negativo sul piano informativo. Al di là della cartellonistica, nella fattispecie quella relativa al Cimitero, non possiamo fare a meno di sottolineare la scarsità delle comunicazioni anche attraverso i social. Manca un rapporto con il cittadino che spesso fatica a trovare le informazioni necessarie e soffre la mancanza di un contatto, seppur virtuale, con il proprio sindaco che dovrebbe essere sicuramente maggiormente presente rendendo partecipi i cittadini di quanto avviene nel paese a livello di iniziative, lavori ed eventi.

Non ci resta che augurarci che al più presto venga ripristinato un cartello con gli orari di apertura e chiusura all’esterno del Cimitero rispondendo alle richieste dei cittadini ed offrendo loro un servizio essenziale.