Minori porge l’estremo saluto a Delia Rubicone, spentasi nella città di Bagno a Ripoli (Fi)

Minori piange la scomparsa di Delia Rubicone, spentasi nella città di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze. A darne il triste annuncio il fratello Antonio, le sorelle Gina, Emma e Rita, il cognato e la cognata, gli amati nipoti e pronipoti e tutti coloro che l’hanno amata in questa vita e che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e le doni il riposo eterno.

Il rito funebre sarà celebrato martedì 1° marzo alle ore 15.30 presso la Basilica di Santa Trofimena in Minori.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore dei familiari ai quali porge le più sentite condoglianze.