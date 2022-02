Minori, manca il verbale di avvio ai lavori: la Regione si riprende 100mila euro

Nel 2017 l’ente regionale aveva comunicato al comune di Minori che i termini per la presentazione di quanto richiesto erano scaduti e che «risultava necessario procedere alla chiusura del procedimento con contestuale annullamento del finanziamento’. Il Comune guidato dal primo cittadino Reale, rispose sottolineando che le attività di progettazione avevano subito un rallentamento e invitava l’amministrazione regionale a non chiudere il procedimento di finanziamento, in considerazione della prossima approvazione del progetto da parte dell’ufficio tecnico comunale dell’acquisizione dei pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli presenti sul territorio.

Da quel momento, però, nulla è cambiato e, nei giorni scorsi, con un apposito decreto il dirigente competente per materia di Palazzo Santa Lucia ha definitivamente annullato il finanziamento a Minori con contestuale disimpegno dei 100mila euro. Un’occasione sprecata per il piccolo paesino della Costiera Amalfitana per migliorare uno dei principali servizi legati al territorio.