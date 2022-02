Minori: il gruppo Agesci inaugura l’anno scout con l’apertura delle attività. L’Amministrazione Comunale di Minori ha fatto i suoi auguri al gruppo Agesci che ieri mattina, sul sagrato della Basilica di Santa Trofimena, ha inaugurato l’anno scout con l’apertura delle attività.

Gruppo storico che ha sempre interpretato lo spirito dello scoutismo coinvolgendo tanti giovani in oltre 50 anni di attività. Formazione, inclusione, rispetto delle regole e dell’ambiente e soprattutto socializzazione per formare una società che sia più giusta e solidale. Grazie per quello che avete rappresentato nel nostro paese e speriamo che passerà al più presto questo brutto periodo augurandovi e augurandoci di poter fare tutte le nostre attività in presenza.

Andiamo Oltre insieme – scrivono dal Comune.