Minori: da lunedì riapre il servizio mensa. L’amministrazione comunale di Minori, in Costiera Amalfitana, comunica la riapertura del servizio mensa per tutte le classi avendone diritto da lunedì 21 Febbraio. La mensa rispetterà sempre l’impostazione originale composta dalla disposizione dei banchi a dovuta distanza , sanificatore e orari distribuiti a turnazione. Ricordiamo inoltre che il servizio di screening a campione sarà attivo fino alla fine dell’anno scolastico in corso. Come detto basta comunicare adesione al proprio rappresentante entro il venerdì di ogni settimana.