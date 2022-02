MINORESI NEL MONDO – COMPLEANNO DI INGRID PISANI (BO) RIAPRE LA TANTO ATTESA RIAPERTURA DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI TRA COMPAESANI .

Minori, Costiera amalfitana . Domenica 20 Febbraio , la “Minorese nel Mondo” Ingrid Pisani , residente nella provincia di Bologna , ha approfittato del festeggiamento del suo compleanno , (50 anni) organizzando un pranzo a Mantova (MN) ,e invitando le persone che ha ritrovato o conosciuto , grazie a questo gruppo di “compaesani”.

Anche la scelta della location è stata strategica , scegliendo il ristorante a stampo Minorese “Il Giardino” di Giuseppina D’Amato e suo marito Pasquale che ci hanno deliziato con i loro piatti .

Da Piacenza, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Venezia, Urbino e Mantova ,il gruppo di circa 20 persone si è riunito ,accettando con piacere l’invito di Ingrid per poter festeggiare questo grande compleanno , facendone una festa come si merita.Giornata fatta di chiacchiere , sorrisi , e di un ritrovarsi finalmente a vista e non più dietro social o telefoni.

Si tratta del primo piccolo “incontro”, dopo oltre 2 anni di stasi ,creata dalla pandemia ; ma grazie ad Ingrid abbiamo avuto un pretesto per segnare un piccolo inizio di una “normalità” a cui tutti stiamo puntando , sperando quanto prima di riprendere ad organizzare i mitici raduni dei Minoresi nel Mondo .

Giornata conclusa con grande soddisfazione degli invitati e della festeggiata , con un emozione inspiegabile che solo chi è presente puo’ descrivere .

Auguri Ingrid , grazie della bella giornata e dell’invito .

I Minoresi nel Mondo ci sono e ci saranno ; SEMPRE .

Mi si chiede sempre dei prossimi raduni a cui io rispondo con prudenza, in attesa di un contesto che possa essere piu’ sereno per tutti .

In conclusione della giornata e tra i saluti di tutti , una vocina leggera per il 1 maggio 2022 ha iniziato a circolare…….

Roberto Buonocore – MINORESI NEL MONDO