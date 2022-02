Meteo in Campania: le previsioni per il fine settimana. Prosegue l’ondata di bel tempo su tutta la Campania: temperature in aumento e sole la faranno da padroni anche nelle prossime ore, in una sorta di anticipo di primavera.

Tra venerdì e sabato, infatti, non è escluso un aumento anche fino ai 20 gradi. Domenica il clima tornerà nei valori stagionali, con l’arrivo di una piccola perturbazione atlantica che porterà fresco: ma il rischio pioggia è pressoché nullo.