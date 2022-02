Meta, un cuore luminoso per celebrare l'amore nel giorno di San Valentino... e non solo

Si avvicina la festa di San Valentino e, dopo Sorrento con l’allestimento delle luci a tema nella villa comunale, anche la città di Meta si veste d’amore con un grande cuore luminoso che campeggia nell’area antistante la Basilica di Santa Maria del Lauro. Un punto nevralgico della città perché rappresenta il punto di accesso per tutti coloro che entrano in penisola sorrentina. Un cuore che sicuramente diventerà la scenografia perfetta per scattare selfie e foto in ricordo di questa giornata che celebra l’amore in tutte le sue forme perché da sempre rappresenta il sentimento più bello ed importante. Un plauso al Comune di Meta per questa bella iniziativa per riscaldare il cuore dei metesi e non solo.