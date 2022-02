Meta porge l’estremo saluto a Lucia Di Leva

Meta in lutto per la scomparsa di Lucia Di Leva che si ricongiunge in cielo con i genitori e l’amata sorella Valeria. A darne il triste annuncio i suoi cari, Marianna, Giuseppina, Antonino, Mario, Maria, Carlo e Vincenzo, i nipoti e gli amici tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Il rito funebre sarà celebrato mercoledì 16 febbraio alle ore 10.30 nella Basilica di San Michele Arcangelo.