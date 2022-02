Meta: lamiera pericolosa in bilico presso il Casale. Attenzione a Meta, in Penisola Sorrentina. Nei pressi del forno in piazza Casale, infatti, è presenta una lamiera in bilico.

Chi di dovere è già stato avvertito, per cui si sta già provvedendo a risolvere la situazione.

Intanto, invitiamo chi dovesse trovarsi a passare da quelle parti a prestare particolare attenzione.

Foto da Facebook, Loredana Soldatini