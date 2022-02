Meta: incidente tra moto ed auto lungo il Corso Italia. Nel corso della giornata di ieri, domenica 20 febbraio 2022, a Meta, in Penisola Sorrentina, lungo il Corso Italia, di fronte a Piazza Mulino e verso l’incrocio per Ponte Orazio, si è verificato un incidente. Una moto, infatti, durante il caos per il ritorno, ha superato la fila di veicoli ritrovandosi davanti un’automobile dalla corsia opposta.

L’intervento del 118 di Sant’Agnello è stato immediato: ha prestato i primi soccorsi ed ha provveduto al trasporto all’ospedale di Sorrento. Per fortuna, nulla di grave.