Meta, il sindaco Giuseppe Tito nuovamente candidato a consigliere della Città Metropolitana di Napoli

Il 13 marzo 2022 si svolgeranno le elezioni del consiglio della Città Metropolitana di Napoli. Il sindaco di Meta Giuseppe Tito annuncia la sua ricandidatura dopo quella di cinque anni fa quando il primo cittadino metese ebbe il sostegno di tutti i consigli dei comuni della penisola sorrentina.

E’ da sottolineare, infatti, che gli elettori sono proprio i consiglieri in carica dei 92 comuni della Provincia di Napoli e che il valore del voto non è uguale per ogni consigliere ma varia a seconda del numero di abitanti della città e quindi i voti dei consiglieri dei grandi centri urbani hanno sicuramente un valore maggiore e sono quelli che alla fine possono fare la differenza.

Il sindaco Giuseppe Tito ha voluto precisare: «La mia presenza sarà a disposizione per tutti voi, così come già dimostrato negli ultimi 5 anni».