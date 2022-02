Meta. Il “Publio Virgilio Marone”: liceo dell’innovazione e dell’eccellenza

Secondo l’indagine Eduscopio 2020/2021, il Liceo Publio Virgilio Marone si attesta tra gli istituti d’eccellenza della provincia di Napoli, classificandosi al secondo posto tra i licei ad indirizzo linguistico, tradizionale ed Esabac, sia tra i licei classici. A partire dall’anno scolastico 2022-2023, la proposta formativa del Liceo, Digital e Mindfulness school, si arricchisce grazie all’introduzione del percorso quadriennale. Infatti in linea con il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che mira allo sviluppo delle competenze digitali nelle scuole, il PVM ha introdotto il Liceo Linguistico Computazionale Quadriennale che, permette non solo un’uscita anticipata dal Liceo, ma l’acquisizione sia di competenze di indirizzo che computazionali grazie all’insegnamento di linguaggi di programmazione, robotica e sviluppo di applicazioni. Tutto questo grazie ad una didattica di tipo innovativo, che permetterà agli studenti di assimilare ed interiorizzare le discipline insegnate, in un contesto temporale ridotto rispetto alla durata quinquennale ma che grazie alla didattica laboratoriale non comprometterà minimamente la completezza della formazione. La scuola ha già attuato, a partire dall’anno scolastico 2021-2022, un percorso Mindfulness termine inglese che traduce la parola pāli sati, ovvero consapevolezza: si tratta di una pratica che consente di riportare la mente al “qui ed ora”. La psicologia ha studiato l’efficacia della Mindfulness anche in ambito scolastico: è stato osservato che se praticata con costanza migliora il livello di concentrazione, attenzione, gestione dell’ ansia con notevoli benefici sull’umore. Ci si allena ad osservare la nostra mente con curiosità e compassione.

Considerata l’efficacia scientifica di questa pratica, il liceo Marone ha adottato, per gli studenti, gli insegnanti e il personale tutto, tale pratica già dal giugno 2021. Per quanto riguarda i PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex Alternanza scuola-lavoro, il liceo offre agli studenti l’opportunità di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, attraverso strumenti come esercitazioni laboratoriali, metodi innovativi come la “Gamification” che sviluppino e potenzino le skills, per un progresso cognitivo e relazionale degli studenti. Tramite i numerosi corsi pomeridiani, accessibili a tutti gli alunni, la scuola permette di saziare la fame di conoscenze alternative rispetto alle ordinarie discipline scolastiche. Grazie, soprattutto, ai diversi indirizzi e ad un corpo docenti ben formato, il liceo assicura una formazione completa a tutti gli iscritti, consente, inoltre, programmi come lo “studente-atleta” o, per coloro che si trovano inseriti già nel mondo del cinema, per dare loro la possibilità di studiare e contemporaneamente coltivare la loro “passione” extrascolastica.

Il Liceo Publio Virgilio Marone mette al centro della sua attività formativa lo studente con le sue esigenze, le sue peculiarità, i suoi talenti!