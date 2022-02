Meta, il 16 e 17 febbraio Via Alberi chiusa al transito veicolare per lavori di ripristino della pavimentazione

Meta. Il 16 e 17 febbraio 2022 Via Alberi sarà interessata da lavori di ripristino della pavimentazione in sampietrini, segnatamente del 1° e 2° tratto del c.d. Petrale. Nello specifico il 16 febbraio dalle ore 07.00 alle 19.00 i lavori saranno effettuati nel tratto del 2° Petrale (dall’ubicazione della Chiesa fino all’incrocia con Via Nuova Alberi) mentre il 17 febbraio dalle ore 07.00 alle 19.00 i lavori saranno effettuati nel tratto del 1° Petrale (dall’incrocio con Via Nuova Alberi fino all’incrocio con Via T. Astarita).

Il Comune – con Ordinanza n. 27/2022 – istituisce per il giorno 16 febbraio 2022 dalle ore 07.00 alle 19.00 (e comunque fino al termine dei lavori) il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada di Via Alberi, compreso tra l’ubicazione della Chiesa fino all’incrocio con via Nuova Alberi (2° Petrale) che verrà di volta in volta delimitato ed adeguatamente segnalato nei modi e termini di legge, consentendo il transito pedonale dei soli residenti del posto per raggiungere le proprie abitazioni.

Istituisce, altresì, per il giorno 17 febbraio 2022 dalle ore 07.00 alle 19.00 (e comunque fino al termine dei lavori) il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada di Via Alberi, compreso tra l’incrocio con Via Nuova Alberi e l’incrocio con Via T. Astarita (1° Petrale) che verrà di volta in volta delimitato ed adeguatamente segnalato nei modi e termini di legge, consentendo il transito pedonale dei soli residenti del posto per raggiungere le proprie abitazioni.