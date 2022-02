Meta. Grande successo per la giornata della legalità nel ricordo di Falcone e Borsellino, presenti diverse personalità

Testimonial Federico Cafiero Raho e Don Tonino Palmese

Si è celebrata con grandi consensi a Meta(NA) Venerdi 25 Febbraio 2022 “La Giornata della Legalità in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino”

Fortemente voluta dal Comune di Meta guidato dal Sindaco Giuseppe Tito, dall’ associazione Centro Culturale S.Lucia , Presidente Tobia Cafiero, dall’l’associazione Vesuvius A.P.S. Presidente Angelo Iannelli e dalla scuola statale Fienga – Buonocore , Dirigente Scolastico Ester Micculuopi Istituzioni, Associazione e Scuola unite, con lo slogan “Educare alla legalità “iniziando dalle scuole . La manifestazione ha visto protagonisti gli studenti con un loro amico speciale il super eroe” Pulcinella” l’attore e scrittore Angelo Iannelli che ha curato e condotto con ironia e leggerezza l’incontro a scuola.

Emozioni dal mattino alla presenza di diverse personalità alla scuola Fienga-Buonocore con l’inagurazione “Dell’atrio della legalità” poi il “Talk show” dove gli alunni hanno svolto un lavoro pedagogico e ludotetico , si sono confrontati sul tema e hanno chiesto delle risposte alle personalità intervenute: Giuseppe Tito Sindaco di Meta ,Federico Cafiero De Raho (Già Procuratore Nazionale Antimafia Don Tonino Palmese (Vicario Episcopale per il settore Carità e Giustizia dell’Arcidiocesi di Napoli ) Lucia Fortini (Ass.e alla Scuola alle Politiche Sociali e Giovanili-Regione Campania) Massimiliano Manfredi ( Consigliere Regionale-componente della commissione speciale anticamorra) Angela Aiello ( assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Meta) il confronto è proseguito al Centro Culturale Santa Lucia tra Federico De Raho e Don Tonino Palmese, moderato dall’ avvocato Bianca Maria Balzano (assessore alla Cultura e alle Pari opportunità Comune di Meta) la giornata ,si è conclusa nella Sala Consiliare Comune con l’ incontro –dibattito “ Per non dimenticare” a 30 anni dalle stragi di Capacie via D’amelio. Il sacrificio di Falcone e Borsellino e delle loro scorte alla presenza di una rappresentanza del Liceo Classico “Publio Virgilio Marone” che hanno proposto un loro progetto in ricordo di Falcone e Borsellino

L’evento si è svolto nel rispetto delle normative anticovid. Soddisfatti gli organizzatori che hanno proposto istituzionarla . La giornata si è conclusa con il pensiero del Sindaco Giuseppe Tito che a voluto ricordare G.Falcone “Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta.