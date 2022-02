Meta, Farmacia Elifani: “Il ruolo del farmacista nella lotta all’ipertensione arteriosa”. L’ipertensione arteriosa è una malattia che rappresenta una delle principali cause di morte in occidente. Può essere influenzata da diversi fattori, tra cui il fumo, un’alimentazione squilibrata e ricca di sale, ma anche da una vita carente di attività fisica o con elevato consumo di alcool. L’Istituto superiore di sanità (Iss) evidenzia come «la prevenzione dell’ipertensione arteriosa è oggi un obiettivo possibile sia attraverso un’alimentazione sana a base di frutta, verdura e alimenti a basso contenuto di grassi saturi e con minore apporto di sale, sia attraverso l’aumento dell’attività fisica con conseguente riduzione del sovrappeso corporeo, sia attraverso un’adeguata terapia farmacologica».

Quale è il ruolo del farmacista nella lotta all’ipertensione? In che modo questo importante professionista sanitario, insieme al medico di famiglia, contribuisce a contenere i gravi effetti di una patologia altamente invalidante? A rispondere è Giuseppe De Simone, titolare della Farmacia Elifani a Meta, in Penisola Sorrentina. Secondo il farmacista «la misurazione della pressione assume un ruolo di fondamentale importanza se si considera che spesso l’ipertensione è una patologia subdola, senza sintomi evidenti, soprattutto nelle prime fasi. La nostra farmacia, come tutte quelle dislocate sul territorio, rendono disponibile il servizio di misurazione della pressione. Si tratta di un intervento non invasivo che, con pochi minuti, fornisce un quadro chiaro della pressione arteriosa che si presenta al momento della rilevazione».

Con riferimento alle modalità di esecuzione della misurazione, De Simone ricorda che «è suggeribile misurare la pressione a digiuno e a riposo, nelle fasce orarie della giornata in cui l’organismo non è stato soggetto a forti stress ma anche a un’eccessiva mobilità. Questo perché misurare la pressione dopo aver camminato intensamente o fatto degli sforzi può alterarne i valori di riferimento». Inoltre, conclude il farmacista, «la misurazione deve essere fatta lontano dall’assunzione di sostanze stimolanti come caffeina, teina e nicotina. Si tratta di elementi che, seppur di uso comune, agiscono sul sistema nervoso potendo dar luogo a un innalzamento dei valori che renderebbero inutile la misurazione». Dunque, l’invito del farmacista alla misurazione: «Invitiamo tutta la popolazione della Penisola Sorrentina a monitorare frequentemente la pressione arteriosa, anche in assenza di sintomi. Siamo disponibili a Meta in Via Angelo Cosenza, tutti giorni, eccetto i festivi».